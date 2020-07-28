港股格局：郭家耀指不宜高追金礦股

港股周二早間反彈，個別板塊如金礦股、啤酒股更一度急升，不過候低才吸的值博率較高。

他建議投資者可待上述強勢股調整時吸納，另外早前下跌的龍頭科技股亦可趁調整優先吸納，博中期業績表現理想及個別有「染藍」憧憬。

大市方面，他預期恒指短期仍會在24,500點至25,500點之間上落。

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