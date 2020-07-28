港股格局：郭家耀指不宜高追金礦股
2020年07月28日 10:13
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港股周二早間反彈，個別板塊如金礦股、啤酒股更一度急升，不過候低才吸的值博率較高。
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，金礦股近期累積升幅不少，個別如招金礦業(01818)早段衝高後倒跌，而他預期金價長遠走勢仍正面，投資者可待金礦股調整過後酌量增持，不要高追。
至於內需股和啤酒股近期亦強勢，或與夏季是消費旺季有關。惟他提醒，投資者還是要考慮估值平貴，例如華潤啤酒(00291)已升至過百倍市盈率，要衡量股價短期是否升得太多。當然長遠而言，依然看好行業發展，公司之間不再是價格競爭，而是透過高端產品提升毛利，但這個過程不會一步到位，還需要時間觀望。
他建議投資者可待上述強勢股調整時吸納，另外早前下跌的龍頭科技股亦可趁調整優先吸納，博中期業績表現理想及個別有「染藍」憧憬。
大市方面，他預期恒指短期仍會在24,500點至25,500點之間上落。
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