【專家點評】麥嘉嘉：低吸騰訊　留意呢個位？

恒指跌穿50天線，短期下行壓力仍大，預料恒指下一步支持為回調0.5倍，即23,960點。內地公布6月份規模以上工業企業利潤，按年增長11.5%，增速較上月進一步加快，為連續兩個月錄得增長。數據顯示內地經濟恢復較快，支持人民幣走強，曾經升破7算，在中美緊張關未有進一步升溫之下，預期人民幣短期內於7算左右水平徘徊，以7.1兌一美元為首個支持。美元指數則繼續走弱，跌破94水平，即2018年9月低位，最壞情況有機會下試88至90水平。

本周將有多項經濟數據值得關注，包括周三及周四分別公布香港第2季本地生產總值(GDP)及6月零售數據。周五則有中國7月製造業採購經理指數(PMI)。此外，周二及周三(28日至29日)舉行的美國聯儲局議息會議，也是市場焦點。

投資策略上，短期內流動性緊張風險仍然存在，面對短期風險，仍需要為波動做好準備，因此需要持有優質債券進行分散投資。在低息環境下，內地房地產高收益債仍具吸引力。反映內房高收益債表現的Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China Real Estate High Yield已升穿3月份高位，反映資金有流入內房高收益債迹象，投資者可透過債券或基金形式配置資金至內房高收益債，以在持續的低息環境下爭取收益。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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