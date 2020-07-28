【專家點評】麥嘉嘉：低吸騰訊 留意呢個位？
2020年07月28日 10:25
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恒指跌穿50天線，短期下行壓力仍大，預料恒指下一步支持為回調0.5倍，即23,960點。內地公布6月份規模以上工業企業利潤，按年增長11.5%，增速較上月進一步加快，為連續兩個月錄得增長。數據顯示內地經濟恢復較快，支持人民幣走強，曾經升破7算，在中美緊張關未有進一步升溫之下，預期人民幣短期內於7算左右水平徘徊，以7.1兌一美元為首個支持。美元指數則繼續走弱，跌破94水平，即2018年9月低位，最壞情況有機會下試88至90水平。
本周將有多項經濟數據值得關注，包括周三及周四分別公布香港第2季本地生產總值(GDP)及6月零售數據。周五則有中國7月製造業採購經理指數(PMI)。此外，周二及周三(28日至29日)舉行的美國聯儲局議息會議，也是市場焦點。
恒生科技指數正式上市，周一高開後下跌，最終收低。科網股股價目前仍有回吐壓力，特別是在避險情緒升溫的環境下。儘管科網股目前有所調整，但距我們此前提及的高位回調0.382倍仍有一定距離，例如騰訊(00700)由高位回調0.382倍為472元，投資者可趁今次調整作為吸納機會。
黃金則進一步走強，創紀錄新高。儘管目前中美尚未觸及到核心的金融及貿易爭端，但雙方互相關閉大使館的行為仍將引發市場憂慮，使得避險情緒升溫。另外美元指數跌破94水平，也刺激金價上漲。投資者配置黃金相關資產可留意包括SPDR黃金ETF(02840)或ＦＬ二南方黃金(07299)ETF短期捕捉金價升勢。
投資策略上，短期內流動性緊張風險仍然存在，面對短期風險，仍需要為波動做好準備，因此需要持有優質債券進行分散投資。在低息環境下，內地房地產高收益債仍具吸引力。反映內房高收益債表現的Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China Real Estate High Yield已升穿3月份高位，反映資金有流入內房高收益債迹象，投資者可透過債券或基金形式配置資金至內房高收益債，以在持續的低息環境下爭取收益。
泰格醫藥(03347)將於今日開始招股，入場費10,100.77元，集資最多超過100億元。公司主要從事臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務及實驗室服務，範圍涵蓋藥物和醫療器械的臨床前研究至上市後研究。公司為內地合同研究組織(CRO)龍頭之一，為除藥明生物(02269)及藥明康德(2359)外，為投資CRO這一高景氣行業的選擇。投資者不妨關注該股。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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