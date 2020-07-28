中國經濟：地方政府狂發債　城投債融資規模創同期新高

財經傳媒彭博報道，受益於上半年總體充裕的流動性以及較低的融資成本，中國地方政府融資平台的債券發行呈現火爆局面。雖然在大量到期的背景下有助緩解再融資壓力，但過去兩年隱性債務增速回落的趨勢或出現轉折，令市場關注逆周期調控的「副作用」。

彭博匯總的數據顯示，今年上半年境內城投債發行金額達2.2萬億元人民幣(下同)，創同期紀錄新高；1至7月份淨融資額約1.23萬億元，距離去年全年1.48萬億元的淨融資僅差17%。

城投債的火爆也反映了信用債一級市場的繁榮，其中總體信用債市場3至4月份發行最為集中，單月淨融資接近萬億元，年迄今淨融資額距去年全年差22%。伴隨着債券的巨量發行，實體經濟槓桿率不斷攀升，6月末已達265.4%，而2018至2019年期間的槓桿率維持在240%左右。

報道引述中誠信國際研究院副院長袁海霞表示，在2017年到2019年之間，地方政府隱性債務的增速是在回落的，2019年隱性債務大概是在36萬億到42萬億之間，而在今年城投債創新高的背景下，地方政府隱性債務壓力將有所攀升。

袁氏稱，目前城投債淨融資額已接近去年全年的量，說明上半年在保障借新還舊的基礎上，有一部分資金已經配給到新的一些項目當中，還有一些可能是用在債券之外到期債務的償還之中。

中國近幾年來一直致力於控制地方政府的「隱性債務」。去年監管機構嘗試商業銀行在解決長期隱性債務問題方面發揮更大的作用，包括湘潭九華經濟建設投資有限公司在內的城投公司得以將非標債務置換為長期貸款，從而減輕財務負擔。

袁海霞指出，隨着隱性債務化解工作的有序展開，未來隱性債務增速會趨穩，風險也會延續緩釋，但是在這個過程中，一些經濟財力相對較弱的區域風險還是需要重點關注。

中誠信國際政府公共評級部董事總經理王鈞預計，考慮到下半年的到期、回售和新項目的資金需求，全年的發行量有可能會突破4萬億元。

雖然城投在境內市場融資活躍，但彭博匯集的數據顯示，今年前七個月離岸發行折合近90億美元，較去年同期下降近一半。穆迪在上月的一個報告中稱，大多數發行可能是出於再融資需求，不過今年到期的大多數離岸債券來自投資級城投公司，預計再融資風險相對較低。

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