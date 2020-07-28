【全球經貿戰】中國加快購買美國貨　惟未達貿協目標

外電報道，中美外交僵局迅速惡化引發全球新冷戰的擔憂之際，中國進口美國商品，仍然落後於滿足兩國貿易協議所需的採購進度。

財經傳媒彭博報道，根據中國海關總署的數據計算顯示，今年上半年，中國進口協議內有關美國的產品總額，已經達到中美貿易第一階段協議中，2020年目標採購量逾1,700億美元的23.3%。按月來看，與5月份19%的進度相比，6月份的採購步伐已經加快。不過，這意味中國需要在年內剩餘時間購買約1,300億美元的美國產品，才能信守1月份簽署的第一階段貿易協議。

在第一階段貿易協議下，中國承諾到2021年底，將在2017年的基數上增購2,000億美元的美國商品和服務，中美貿易戰也得以暫停。特朗普政府對華貿易逆差的擔憂是全球兩個最大經濟體之間爆發貿易戰的原因之一。但是新冠肺炎疫情以及中國第一季度經濟萎縮，使得中國的採購進度遇阻。

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