中國黃金協會：2020年上半年內地黃金生產及消費齊跌

中國黃金協會周二(28日)公布的最新數據顯示，今年上半年全國生產黃金217.80噸，與2019年同期相比，按年下降7.3%。今年上半年，全國黃金消費量323.29噸，按年亦跌38.25%。截至2019年底，全國黃金查明資源儲量14,131.06噸，同比增長3.61%，黃金查明資源儲量已實現連續15年增長，並連續五年突破萬噸大關。

2020年，隨着新冠肺炎疫情爆發和各國推出極度寬鬆的財政及貨幣政策，避險性買盤持續飆升，黃金對投資者的吸引力進一步上升，預計2020年全球黃金總供應量將下滑1%，礦產金供應量將下降5%；再生金供應量的增幅將收窄至8%。該會又預計，2020年全球黃金總需求量將下降20%，官方部門的黃金淨買入量將下降近一半至350噸；金幣和金條需求量有望上升9%；黃金需求量將加速下滑，降幅或擴大至25%。

該會又預計，2020年全年鉑金均價仍將下跌，至於地上鈀金存量持續下降將推動鈀價走牛，有望逐步克服新冠肺炎疫情危機帶來的鈀價下行壓力，預計2020年鈀金均價將飆漲48%至每安士2,275美元，創出歷史新高。

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