港股格局：陳炳強料大市向上空間不大
2020年07月28日 10:36
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，受惠隔晚美股三大指數做好，料港股亦會出現反彈。他指出，恒指雖然於24,000點有一定的支持位，惟上望空間亦不大，事關港股繼續受中美兩國關係以及新冠肺炎疫情爆發影響，而恒指短線可先上望25,000點。至於市場焦點，他相信會繼續落在個別板塊或者股份身上，而非放眼在大市。
滙豐控股(00005)股價近月在低位徘徊，陳指出，集團持續受中美兩國角力以及華為事件影響，令其股價近月持續在區間低位徘徊(35元)。若然突破區間底部，預料或有較大下調幅度。他指出，若事件未有進一步升溫，有貨的投資者不妨等待技術反彈，有機會反彈至40港元才考慮減持；至於未有貨的投資者則不宜撈底，事關若然中國對滙豐的態度更加不友善，或會大大影響其內地及香港業務，拖累集團業績，股價亦會進一步破底。
國際金價近日創下歷史新高，陳炳強表示，在避險情緒升溫加上美元持續偏軟下，金價有望繼續向上。不過，近日金礦股升幅頗大，相信會有技術調整出現，投資者宜先等回調後再進行吸納。至於已經持有黃金相關股份的投資者，不妨繼續持有。
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