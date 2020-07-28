港股格局：陳炳強料大市向上空間不大

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，受惠隔晚美股三大指數做好，料港股亦會出現反彈。他指出，恒指雖然於24,000點有一定的支持位，惟上望空間亦不大，事關港股繼續受中美兩國關係以及新冠肺炎疫情爆發影響，而恒指短線可先上望25,000點。至於市場焦點，他相信會繼續落在個別板塊或者股份身上，而非放眼在大市。

國際金價近日創下歷史新高，陳炳強表示，在避險情緒升溫加上美元持續偏軟下，金價有望繼續向上。不過，近日金礦股升幅頗大，相信會有技術調整出現，投資者宜先等回調後再進行吸納。至於已經持有黃金相關股份的投資者，不妨繼續持有。

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