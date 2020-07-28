【瑞通推介】港股受制於兩萬五關　嚴選恒指牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬美國政府將落實新一輪經濟刺激方案，道指隔晚收報26,584點，升114點或0.4%。恒指今(28日)早一度回升逾300點，重上24,900點，但始終受制於25,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾480萬元，反映投資者略為看好港股回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團點評昨(27日)先升後回，曾挫4.5%，下試182元，最終收跌近3%報185元。有傳美團加大投資即將在美國上市的理想汽車；該股今早回升逾2%，於190元水平爭持。技術上，昨日美團跌穿10天(192.7元)及20天線(193.3元)，短線觀察美圑能否收復20天線，因上次明顯失守20天線已是3月下旬其股價跌至70元邊的時候。昨分別有逾130萬元和30萬元淨流入其好倉和淡倉。

據報港交所調整內部架構，成立結構性產品開發小組。港交所昨險守20天線收市，報353.8元，跌1.8%；今早曾回升3.8%，高見367.4元，其後維持約2%的升幅，於360元關口徘徊。昨有逾640萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流出。

平保連跌四個交易日，累跌3.7%，昨收報83.15元。平保宣布與日本鹽野義製藥成立兩家合資公司。另早前有傳平保旗下陸金所擬赴美上市。平保今早靠穩，於84元附近爭持。昨有逾90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

阿里巴巴昨平收於239元，已是「ATMX」中表現最好。投資者憧憬阿里可在8月恒指季檢時進身藍籌，以及受惠於螞蟻集團在香港和上海上市的計劃。阿里今早升逾2%，重上245元，收復10天線(242.9元)，近期續於20天線(239元)見支持。昨分別有逾940萬元和360萬元淨流出其好倉和淡倉。

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