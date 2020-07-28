中國經濟：內地城投債淨融資創新高　隱性風險攀升

受惠上半年總體充裕的流動性及低融資成本，中國地方政府融資平台的債券發行急增，隱性債務壓力將有所攀升。彭博匯集數據顯示，今年上半年境內城投債發行金額達2.2萬億元人民幣(下同)，創同期紀錄新高；1至7月份淨融資額約1.23萬億元，距離去年全年1.48萬億元的淨融資僅差17%。

城投債當中，總體信用債市場3至4月份發行最為集中，單月淨融資接近萬億元，今年以來淨融資額距去年全年差22%。隨着債券大量發行，實體經濟槓桿率攀升，6月底已達265.4%，而2018至2019年期間的槓桿率維持在240%左右。

中誠信國際研究院副院長袁海霞表示，在2017到2019年之間，地方政府隱性債務的增速有所回落，2019年隱性債務約36萬億至42萬億元，而在今年城投債創新高的背景下，地方政府隱性債務壓力將有所攀升。

袁續指，目前城投債淨融資額已接近去年全年的量，說明上半年在保障借新還舊的基礎上，有部分資金已配給到新的一些項目當中，還有一些可能是用在債券之外到期債務的償還之中。但中國近幾年致力控制地方政府的「隱性債務」，她指出，隨着隱性債務化解工作的有序展開，未來隱性債務增速會趨穩，風險也會延續緩釋，惟在這個過程中，一些經濟財力相對較弱的區域風險還是需要重點關注。

中誠信國際政府公共評級部董事總經理王鈞預計，考慮到下半年的到期、回售和新項目的資金需求，全年的發行量有可能會突破4萬億元。

城投在境內市場融資活躍，反觀彭博數據顯示，今年首7個月離岸發行近90億美元，較去年同期下降近一半。穆迪在上月的一個報告中稱，大多數發行可能是出於再融資需求，不過今年到期的大多數離岸債券來自投資級城投公司，預計再融資風險相對較低。

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