【高盛推介】港交所漲近4% 輪證點揀好？
2020年07月28日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指香港交易所正進行一系列內部改革，加上中概股第二上市預期持續發酵，其股價今(28日)早向好，曾升近4%，高見367.4港元，為現時升幅最大的藍籌股之一。
港交所認購證近日見資金流入，以過去5個交易日計，港交所認購錄得約3,600萬元流入，是同期第二多資金流入的相關資產，其認沽證同期亦見少量資金流入。
現時市場上成交最活躍的港交所認購證的行使價於434元附近，提供約6倍實際槓桿，投資者需注意這批窩輪接近20%價外，屬於深入價外證。事實上，市場上有更貼價、更高槓桿的選擇，可留意港交購(16361)，行使價388.2元，實際槓桿超過7倍，是貼價、高槓桿之選。行使價稍高一點可留意港交購(15951)，行使價400元附近，亦是現時較受歡迎的條款。相反，投資者如看淡港交所，現時市場上貼價的認沽證選擇不多，可留意少數較貼價的港交沽(17173)，是相近條款產品中槓桿最高。
港交購(16361)，行使價388.2元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高槓桿。
港交購(15951)，行使價400.2元，2020年12月23日到期，實際槓桿6.6倍，現時較受歡迎的條款。
港交沽(17173)，行使價328.08元，2020年12月30日到期，實際槓桿5.9倍，少數較貼價、行使價320至360元之間產品中槓桿最高。
港交牛(57626)，收回價345.18元，行使價343.18元，換股比率100，槓桿比率18.8倍，低街貨。
港交熊(50757)，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，低街貨。
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