【專家點評】李偉傑：新能源汽車看高一線

集團已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智能充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、南韓等國共同研發，目標在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

根據恒大的規劃，其每個基地的首期產能為10萬輛/年，2至3年的規劃總產能為100萬輛/年，10至15年的規劃總產能為500萬輛/年。以廣州南沙建造的生產基地為例，作為恒大新能源汽車首個指標工廠，全部使用國際頂級設備打造頂級生產線，配備各類機械人總共1,707台，實現衝壓、車身、塗裝、總裝四大車間自動化率行業領先，並將融合工業4.0、物聯網、雲計算等科技技術。現時，集團正同步研發14款新車型，對比特斯拉現時產銷3款車型，可見集團力爭市場一哥地位的決心。

恒大汽車早前公告，自8月6日起，每手買賣單位將由5,000股降至500股，降低入場費以提高對散戶的吸引力。踏入七月，此股沿10天線反覆上升，可在10天線水平吸納買入26.5元，上方阻力位35元，止蝕定於24.8元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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