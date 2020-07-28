新冠肺炎：「完美風暴」衝擊　大型油企次季勢錄虧損

新冠肺炎導致燃油需求下降，油價暴跌拖低油企利㶒。外媒引述Refinitiv Eikon數據顯示，預計美國和歐洲主要油氣公司第二季料錄得虧損。

數據預計，英國石油(BP)、雪佛龍、Eni、埃克森美孚、荷蘭蜆殼公司(Royal Dutch Shell)、道達爾(Total)等將錄得罕見的虧損。此前，油氣價格和需求驟降至數十年未見的水平，給從事燃料生產、提煉、貿易和銷售的能源公司帶來了一場「完美風暴」。

BP和蜆殼公司已經下調其長期石油價格前景，預計第二季非現金減值分別為130億至175億美元和150億至220億美元。

蜆殼公司、Eni和道達爾將於7月30日發表業績；埃克森美孚及雪佛龍將於7月31日發布業績；BP則於8月4日發表業績。

國際油價個別發展，布蘭特期油現報每桶43.44美元，紐約期油報41.52美元。

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