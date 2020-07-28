新股專輯：泰格醫藥今起招股 入場費10100元
2020年07月28日 11:19
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內地綜合生物製藥研發服務提供商泰格醫藥(03347)周二起至周五(28至31日)招股，每股招股價介乎88至100港元，每手100股H股，入場費10,100.77元，預期8月7日上市。美銀、海通國際、中信里昂及中金為聯席保薦人。
該公司是次發行約1.07億H股，其中5.5%為本地公開發售，集資最多約107.06億元，並不設基礎投資者。
泰格醫藥A股(300347.SZ)周一收市報103.84元人民幣，以H股招股價換算人民幣後，AH股存有13%至23.43%差價。
是次集資所得，約15%用於內生擴大及提升集團在臨床試驗技術服務及臨床試驗相關服務種類及能力；40%作為集團全球擴張計劃的一部分，為潛在收購具吸引力海外臨床合約研究機構提供資金；20%用作對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司，如生物科技公司、醫療健康IT公司、醫院、醫療器械及診斷研究公司，進行少數股權投資；10%用作償還若干未償還借款；5%用於開發及推行技術以進一步提升綜合服務種類的質素及效率；10%用作營運資金及一般企業用途。
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