港元拆息︰1個月跌至0.251厘
2020年07月28日 11:26
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.046厘；1星期企0.11厘水平；與樓按相關的1個月跌至0.251厘；3個月為0.45厘。
28/7/2020
隔夜 0.04643厘
1星期 0.11625厘
2星期 0.16625厘
1個月 0.25107厘
2個月 0.35143厘
3個月 0.45429厘
6個月 0.65613厘
12個月 0.96411厘
27/7/2020
隔夜 0.04435厘
1星期 0.11482厘
2星期 0.16554厘
1個月 0.25393厘
2個月 0.35661厘
3個月 0.45732厘
6個月 0.65804厘
12個月 0.96911厘
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！