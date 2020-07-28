中國經濟：惠譽確認中國「A+」評級　展望穩定

國際評級公司惠譽確認中國「A+」評級，展望為穩定。

惠譽指出，中國的評級得到了該國強勁的外部財政，強勁的宏觀經濟表現以及世界第二大經濟體規模的支持。該評級主要受到金融部門結構性漏洞，人均收入相對較低以及治理指標(與「A」級同行相比)較弱的限制。

自從今年一季度開始採取嚴厲的社會隔離措施以遏制新冠肺炎疫情的傳播，對經濟活動造成了嚴重打擊之後，中國的經濟現在正呈現出顯著復甦。2020財年第二季度實際GDP按年增長3.2%，高於惠譽之前的預期，而2020財年第一季度的實際收縮率為6.8%。儘管經濟復甦仍然不平衡，由消費者驅動的活動落後於工業部門，但由於國內感染率低，每月數據的增長仍在繼續。

惠譽預測2020年中國實際GDP增長2.7%(之前為1.2%)，是今年惠譽評級主權國家中最高的，儘管遠低於中國5年歷史趨勢的6.7%。不能排除疫情進一步爆發的風險，但是當局最近在迅速遏制北京感染高峰的成功中表明，在不採取大規模封鎖措施的情況下，當地處理疫情的能力正在增強。惠譽的基准假設2021年增長7.5%，然後在2022年回到該公司估計的5.5%趨勢率。

惠譽又指，內地的財政政策已經變得高度擴張，以在疫下支持經濟。官方預算赤字目標從2019年的2.8%提高到GDP的3.6%。此外，通過發行特殊目的債券來籌集大量財政資源，以資助基礎設施投資和公共衞生計劃。這些支出被當局確認為官方預算活動，但大部分不屬於總赤字。根據惠譽的綜合數據，估計今年廣義政府赤字將佔GDP的比重將從2019年的4.9%大幅上升至11.1%，儘管與今年全球財政惡化的規模並無二致。

惠譽估計，由於赤字擴大，到2020年底，內地政府總債務將佔GDP的56%，自2019年底以來上升9個百分點，儘管仍與當前A級同行的中位數持平。此基准假設是到2022年，財政支持將以足夠的速度縮減，以將政府債務穩定在GDP的58%左右，這一觀點基於惠譽的理解，即應對疫情的可觀收入和支出部分不會再發生。

迄今為止，當局的財政對策並未伴隨着預算外準財政支出的大幅度增加，這也許是因為官方籌資渠道更為豐富。惠譽估計，到2020年7月中旬，地方政府融資平台發行的在岸債券存量將從GDP的9.3%升至GDP的10%。準財政實體還依賴透明度較低的融資渠道，但數據限制使高頻監測變得複雜。

貨幣政策的反應相對受限，包括將銀行要求的準備金率下調150個基點，實際政策利率下調30個基點，以及為減少借款人的融資成本而進行的行政調整。結果，信貸增長加快了，惠譽的總融資指標在2020年6月底增加了12.8%，高於一年前的11.5%。根據官方數據，鑑於名義GDP增長處於多年低位，這將導致今年整個經濟範圍內的槓桿率急劇上升，到2019年底估計將佔GDP的274%，而2019年底為253%。

儘管如此，惠譽預計這種趨勢將是短暫的，並且由於預計的經濟增長強勁以及主要政策論壇中持續出台的金融風險政策，該比率到2021年將趨於穩定。

相對於「A」類同行，外部財務狀況穩健。到2020年底，中國在主權和整個經濟領域都是淨外部債權人，分別佔GDP的21.9%和22.5%。在整個大流行中，外匯儲備一直穩定在約3.1萬億美元，相當於當下對外支出的15倍，遠高於「A」級同行的水平。全球活動急劇萎縮，出口受到了打擊，持續下去可能會延長中國的經濟復甦，儘管強勁的進口緊縮對中國對外帳戶的影響有所減弱。惠譽預測，今年經常帳戶盈餘將小幅增長至GDP的1.2%，這主要是由於出境旅遊流量急劇下降。

中國與包括美國在內的許多主要經濟體之間的地緣政治緊張局勢已在一系列問題上急劇升級，其中包括疫情，對香港的政策，領土控制等。

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