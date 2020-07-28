港股格局：曾永堅料兩萬四有支持　估值較美股吸引

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，8月份港股將繼續受中美關係和香港疫情控制主導。按照目前美國經濟和政治形勢，臨近美國總統選舉，以特朗普為首的華府會增加與中國在政治上的小動作，甚至針對南海和台海方面，影響市場投資情緒。

另一方面，公司陸續在下月公布業績，加上內地公布的經濟數據或會顯示經濟開始復甦，有利港股表現，預料恒指於兩萬四至兩萬六點水平上落。港股的市盈率低於過去10年平均值，與美股有一段距離，可見港股估值吸引力甚高。即使政治因素影響資金入市情緒，恒指升幅受抑制，但他預料中國經濟開始復甦，市場對下半年前景保持樂觀態度，資金流入將支持股市。

他表示，國際金價已累積一定升幅，相對過去處於較高水平，市場對疫情和環球經濟悲觀情緒逐步穩定，雖然中美爭拗有增無減，相信特朗普亦盡量不會傷害美國的經濟力量，避險情緒不會飆升至危機級別，國際金價短期上升空間有限，值博率不高。

至於啤酒飲品股急升，他認為這是基於季節性因素，夏天興炒飲品市場，市場預期下半年內需股將做好。

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