【高盛推介】港股升逾百點　資金積極部署恒指熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指今(28日)高開339點後，升幅逐漸收窄，半日收報24,733點，升129點或0.5%，主板成交約619.9億港元。

從恒指牛熊證需求及街貨分布圖看，近日資金積極部署恒指熊證，其中收回價25,000至26,000點的熊證持續見街貨累積，而收回價26,000點附近已經連續3日見資金流入，3日合共累積超過1,000張期指對沖張數。

恒指沽(14426，行使價24,400點，2020年9月29日到期，實際槓桿12.5倍，貼價，行使價24,300至24,700點之間、2個月期以上產品中槓桿最高。

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