【高盛推介】港股升逾百點 資金積極部署恒指熊證
2020年07月28日 12:04
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指今(28日)高開339點後，升幅逐漸收窄，半日收報24,733點，升129點或0.5%，主板成交約619.9億港元。
從恒指牛熊證需求及街貨分布圖看，近日資金積極部署恒指熊證，其中收回價25,000至26,000點的熊證持續見街貨累積，而收回價26,000點附近已經連續3日見資金流入，3日合共累積超過1,000張期指對沖張數。
投資者如計劃部署恒指熊證，即市投資者可留意恒指熊(67210)，收回價25,059點，距離恒生指數300點差距，是現時市場上最貼價最高槓桿的牛證之一，適合作即市短線部署。收回價稍遠可留意恒指熊(67214)及恒指熊(67218)，都是相近收回價產品中槓桿最高，而且是低街貨的產品。收回價於26,000點的遠熊則可留意恒指熊(56617)，是遠收回價、低面值的選擇。
恒指熊(67210)，收回價25,059點，行使價25,159點，換股比率10,000，槓桿比率47.5倍，現時市場上最貼價最高槓桿的牛證之一。
恒指熊(67214)，收回價25,238點，行使價25,338點，換股比率10,000，槓桿比率33.4倍，相近收回價產品中槓桿最高、低街貨。
恒指熊(67218)，收回價25,388點，行使價25,488點，換股比率10,000，槓桿比率27.4倍，相近收回價產品中槓桿最高、低街貨。
恒指熊(56617)，收回價26,000點，行使價26,100點，換股比率20,000，槓桿比率16倍，遠收回價、低面值。
恒指沽(24310)，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿14.2倍，高槓桿。
恒指沽(14426，行使價24,400點，2020年9月29日到期，實際槓桿12.5倍，貼價，行使價24,300至24,700點之間、2個月期以上產品中槓桿最高。
相反，投資者如看好恒指可留意恒指牛(53660)，是相近收回價產品中槓桿最高的選擇。
恒指牛(53660)，收回價24,368點，行使價24,268點，換股比率10,000，槓桿比率63.3倍，相近收回價產品中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！