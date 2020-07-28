新冠肺炎：新加坡GIC年度實際回報率倒退至2.7%

新加坡主權財富基金--新加坡政府投資公司(GIC)截至3月31日的2020財政年度之年化實際收益率為2.7%，低於上一個財政年度的3.4%。

GIC行政總裁林昭傑(Lim Chow Kiat)表示，實際回報率的下降，很大程度上是由於1990年代末至2000年的技術泡沫期間的「巨大回報」，而該泡沫已經脫離了20年的窗口。他表示，雖然新冠肺炎疫情危機加劇了投資環境中的脆弱性，但由於資產估值高和全球不利因素，GIC甚至在疫情之前就已經採取了「防禦性立場」。

林又稱，政府投資公司預計分配給美國市場的比例不會有太大變化，因仍看到該領域的許多良好前景。反而，他更擔心的是一些新興市場國家，尤其正在監視這些國家如何處理這次醫療危機。不過，長遠來看，在亞洲的業務將會增加，因預計亞洲將在長期內通過城市化，中產階級收入增加，基礎設施和人力資本投資以及經濟與資本市場的更深層次一體化來實現增長。

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