港區國安法：甘冒再就業風險　銀行家揮別香港

財經傳媒彭博訪問了香港一位大型全球金融機構的合規官李女士，經過幾年權衡利弊後，她終於下定決心移居加拿大。儘管沒有一個工作在等着她，稅率也更高，而且必須第一次忍受嚴冬，但她願意冒險。

報道引述這名要求匿名的李女士說，「我會擔心在加拿大的工作前景嗎？當然很擔心。」經濟狀況不佳，企業正在凍結招聘，可以說這可能是最糟糕的移居時機。

隨着《港區國安法》定立，考慮出走的居民得承受他們將要面對的犧牲。隨着全球經濟陷入近一個世紀以來最嚴重的衰退之中，求職不易，各國也在收緊邊界。辛苦培養出來的技能，語言和人脈可以幫助他們在這個亞洲金融中心向上騰飛，但是有些東西是帶不走的。此外，加拿大，澳洲和英國等首選目的地的薪俸稅率是香港的3倍左右。

報道引述Robert Walters Plc的區域總監John Mullally指出，一個人在香港成功地完成了某項工作，不代表另一個國家會對此人的技能或經驗有興趣。他負責華南和香港的金融部門招聘。

挑戰並沒有阻止像李女士這樣的人。她已經在多倫多買了房子，計劃在10月份搬家，放棄了一份年薪超過100萬港元的工作。她在30多歲的時候，和她的丈夫於2014年首次申請簽證，以作為萬一情勢惡化下的後備計劃。她認為，如今已是如此，國安法成了最後一根稻草。

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