【理財百科】龔成：收息股非人人啱買…

● 派息比率與息率

初階投資者或許會分不清「派息比率」與「息率」，可能有人會以為，派息比率高的股票息率就自然會，其實這是不同的兩回事。

而沒有派息的1.82元，就是保留盈餘，用作企業發展之用。一般來說，發展中的企業需要較大的保留盈餘，作企業發展之用，而一些發展已成熟的企業，則會多作派息，因此往往會有較高的派息比率。

至於息率，則是每股派息佔股價的百分比，例如中電現時的股價為65元，那息率就是 2.62/65=4.03%

所以當我們分析時，派息比率用來檢視該企業的派息政策，是否得宜以及有沒有持續性，至於更要關心的就是息率，因為這會決定我們收取理金流回報的比率，同時某程度反映該股現時的平貴情況。

● 業務性質不能忽視

在分析收息股時，除要了解過往的派息比率與息率外，也要分析該公司的業務，因為業務是股息的來源。

舉例說，某股的派息政策很穩定，每年都將盈利的一半用作派息(即派息比率=50%)，不過這公司的行業為週期性行業，一年生意好賺大錢，一年生意差賺很少錢。那麼派息就會出現一年多一年少的情況，並不穩定，對投資者來說，未必能符合「穩定」股息的原則。

所以，了解該公司的業務亦很重要，生意穩定並平穩上升是最理想的，有生意才有盈利，有盈利才有錢派息。因此，若處於穩定的公用事業(如中電、煤氣、港燈)，生意穩定、盈利穩定、派息穩定，這當然能符合穩定的原則，是不錯的資產項。

最後要講出一點，收息股雖然是不錯的資產項，但年輕人不宜持有太多，因收息股最適合的是年紀較大的人士。若作為年輕人，應投資較為增值的股票，收息股不是不可持有，而是年輕人在投資組合中，收息股只能佔一部分，不用太多(除非是保守投資者)。否則，一般年輕人在組合中應持有較多增值股、潛力股，因這對年輕人來說，對其財富的長遠增值較佳。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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