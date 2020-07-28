AAPA：6月亞太區航企接待人次急降98%　現金快耗盡…

新冠肺炎疫情引起的廣泛旅行限制，幾乎完全抑制了2020年第二季的國際航空旅行。亞太航空公司協會(AAPA)公布的初步數據顯示，6月份亞太區航空公司僅接待了72.4萬名國際旅客，與去年同期的3,180萬人相比大降98%；惟因可用座位容量下降93%，同月的平均乘客載客率為36.3%。在如此惡劣的經營環境下，亞太區航空公司的現金儲備正在迅速耗盡，造成巨大損失！

月內，以貨運噸公里(FTK)計算的航空貨運需求按年下降了20.3%，原因是由於全球供應鏈中斷加重了經濟疲軟，出口需求繼續動搖。由於大多數客機停飛，提供的貨運量下降了27.2%，導致6月的平均國際貨運載運率提高了5.6個百分點，至64.9%。

AAPA總幹事Subhas Menon表示，到2020年上半年，亞太區航空公司總共運送了6,100萬國際旅客，與去年同期相比下降了68%。第二季國際旅行需求蒸發，大多數航班只是為了將人們遣返自己的祖國。同時，航空貨運需求在上半年下降了16%，反映了消費者和商業信心的普遍下降。該行業處於危險狀態，國際航班繼續因邊界關閉和繁重的檢疫要求而停飛，即使國內禁運得到緩解。

展望未來，他指出，隨着政府努力應對當地感染的再度爆發，重新實行社區封鎖以及進一步收緊旅行限制，下半年旅遊市場復甦的前景愈來愈不確定。各州之間採取的不協調措施，包括某些國家一籃子隔離，使國際航空旅行變得極為困難，即使是那些希望旅行的人。56的航空公司正在迅速耗盡現金儲備，並造成了巨大損失。

對於各國政府而言，至關重要的是要認識到當前政策的不利影響，並與國際民航組織合作發布指南，共同努力重新建立全球聯繫，同時維持適當的措施以維護公共健康。

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