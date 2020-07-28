黃金升浪何時了？摩通估接近呢個價位就無力...

近期不斷創新高的黃金成為市場焦點，正吸引大量投資者湧入，但摩根大通策略師警告，黃金這一浪升勢可能會在接近每安士2,000美元時失去動力。

外國媒體報道，由Natasha Kaneva領導的商品分析師團隊指出，在對金價維持兩年半的看漲觀點後，認為黃金將開展最後一波升浪，並在年底前回落。他們指出，由於缺乏基本因素支持，黃金將在每安士2,000美元水平見頂。

該團隊進一步指出，為了使金價穩定維持在2,000美元上方，實質利率(名目利率減去通脹率)需要再從目前的負90至165個基點下降75個基點。由於黃金不孳息，實質利率下降有助於提高黃金吸引力。

然而，考慮到對美國的宏觀經濟預測及政策，他們認為這種情況不太可能發生，實質利率反倒會輕微上升至負75個基點，預計金價在今年第四季的平均價格為每安士1,880美元。

另一美資大行高盛的分析師本月初表示，通脹上升的預期，將會是黃金朝向2,000美元目標的「關鍵推手」。此外，美國銀行技術策略師Paul Ciana則認為，金價目前尚未接近見頂，儘管價格會出現下跌，他們仍會逢低吸納，重申對金價升至2,296美元的預測。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626