全球手機鏡片材料供應不足　情況恐持續數年

智能手機搭載多鏡頭已成為市場主流，這也造成感光元件CMOS的需求大增，相關光學鏡片材料的供應似乎也供不應求。

根據《日本經濟新聞》日文電子版周二(28日)報道，由於智能手機的鏡頭數增加，鏡片材料的詢問度大增，相關材料供應也出現不足現象。幾乎獨佔相關材料市場的日本各大廠商雖然正在擴張生產能力，但未來數年仍可能出現供應不足的現象。

根據日本研調公司Techno Systems Research的說法，搭載雙鏡頭以上的智能手機，比率預估在2020年將佔整體的86%。而過去在2017年的時候只佔不到兩成。

負責鏡片材料廠商相關業務的人士表示，2018年為37億個模組，在2020年達到55億個，2024至2025年會達到80億個。

鏡片材料與CMOS的行情都同樣強勁。多數電子零件價格會隨着量產年數而下跌，但CMOS行情在近兩年來幾乎持平。即使今年第二季智能手機銷售低迷，其普遍使用的1,300萬像素、1/3吋CMOS的大量採購平均單價也有1.7美元，水平與上季相同。

聚烯烴和聚碳酸酯是鏡片主要原料，三菱瓦斯化學、三井化學、日本瑞翁三家日本公司就幾乎拿下100%市佔率。

各家公司也正在努力擴張供應能力，三菱瓦斯化學就打算將生產能力擴大到過去的1.6倍，三井化學也要拉高到1.5倍。但有智能手機廠商表示，要在兩年後才會展開量產，供應「沒有跟上需求」。

有模組廠商表示，由於疫情的關係，供給吃緊稍獲緩解。但是明年有部分材料製造商的工廠也將實施定期設備維修。可以預料在未來數年，智能手機廠商仍得為了鏡片不足的問題傷透腦筋。

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