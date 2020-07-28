【大行觀點】歐盟復甦基金利好　大摩料歐股潛在升幅達10%

摩根士丹利周二(28日)在一份報告中預測，由於歐盟達成歷史性的復甦基金協議，歐洲股市可望再上漲10%。

歐盟在經過史上最長的協商會議後，歐盟27國領袖終於達成歷史性的規模7,500億歐元復甦基金，雖然法案還需要歐洲議會批准才能生效，但此舉已經為歐元區開啟貸款的可能性。

大摩認為，這項協議對歐洲來說，可謂「改變了市場規則」，既能夠應對當前的經濟危機，也能緩解人們對於歐盟經濟分崩離析的擔憂。

大摩分析師在報告中表示，歐洲貨幣聯盟(European Monetary Union)的股票相對於全球同業，能夠有10%上行空間，且優於周邊指數15%。

今年以來，歐洲股指STOXX 600下跌約11%；同期標普500指數僅下跌約1%。

外電引述Eaton Vance全球股票主管Chris Dyer表示，歐盟可能是個大型的官僚主義，這是可預料的。但歐洲復甦基金是個巨大的變化，協議達成的方式可說是前所未有的。他預計歐股將跑贏美股，因看到歐洲呈現出更大的凝聚力；而在美國，則存在更多的政策不確定性。

瑞銀分析師最新亦表示，歐盟敲定復甦基金，做出遠比市場預期更強力的良好政策回應，這有望提振歐洲情緒，推動歐股走高，預料歐洲企業獲利嚴重衰退，但接下來有望緩慢復甦。

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