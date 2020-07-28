金價破頂全城看好　惟這位「老牌機構」學者已沽一半

外國傳媒報道，市場目前普遍看好金價，在周一(27日)價格突破歷史新高後，多位分析師認為，金價每安士2,000美元今年就會出現，但市場也不乏警告聲音，認為金價不會無止境上漲。

成立至今224年，瑞士最悠久、最大財富資產管理機構之一的隆奧銀行(Lombard Odier)認為，美國實際利率(即扣除通脹後的利率)才是推升金價的基礎，但實際利率為「負」的情況不會一直持續。

Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar表示，他的團隊已先賣出一半黃金部位，因金價雖然創歷史新高，但已和美國實際利率脫節，如此低的利率無法維持經濟前景，因此金價在目前水平非常脆弱。

根據經濟理論，實際利率低通常對黃金有利，反之亦然。從機會成本角度來看，持有黃金等於放棄了投資其他有利率回報的資產。

Chaar解釋，根據通脹調整之後，美國10年期國債實際利率為「-1厘」，這是過去從未有的水平，而實際利率變成負數，也是目前金價的主要驅動因素。不過，他認為，若一直維持「負」的實際利率，通常也表示美國經濟將繼續萎縮，雖然美國現在對疫情應對不佳，但在某個時間，美國經濟將會復甦，實際利率也會上揚。一旦實際利率回升，金價就可能會出現較大幅度調整。

因此，他認為，如果考慮未來幾個月和幾季的情況，現在是賣出黃金的時機。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626