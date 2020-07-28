史上最大沽空機會？估中3月見底基金經理：美股恐史詩式崩潰

外國傳媒報道，成功預測3月股市見底的基金經理Michael Gayed周一(27日)警告，美股未來「極可能」出現嚴重股災；著名大淡友錢隆斯(Jim Chanos)亦稱，史上最大沽空機會來了。

紐約資產顧問公司Pension Partners共同創辦人暨首席投資策略師Michael Gayed，其操盤的基金ATAC Rotation Fund年內增長近60%，他在今年5月就預測債券和股市崩潰的可能性。

雖然Michael Gayed自美股3月見底以來一直看好，但他近期已改變看法，並表示全球新冠疫情持續惡化，股市卻自3月低位迅速反彈，是瘋狂時期，過於自信的情緒可能成為一個嚴重的問題。他又稱，債市正發出美股將嚴重崩潰的信號，目前10年期美國國債孳息率在0.5厘左右，而30年期債息不到1.5厘。

他說：「人們常說，債市投資者是精明的投資者，他們傾向於在預測經濟活動方面引領股市。目前短債息沒有出現實質性上升是令人相當不安，因從歷史角度上看，這種短期走勢往往出現在股市面臨重大壓力之前。」他又提到，公用股也透露股市崩潰的端倪，因防守股被視為抗經濟衰退的避險投資，而過去一個月跑贏了標指。

另外，著名大淡友、曾高呼要「沽空中國」的世界最大沽空對沖基金之一Kynikos Associates掌門人錢隆斯也對股市表達了悲觀看法，近期透過沽空德國支付企業Wirecard大賺1億美元(約7.8億港元)。

他直言，股市成為有史以來最大的沽空機會之一，更點名指特斯拉(Tesla)是下一步狙擊沽空的對像。

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