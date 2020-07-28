亞太區企業瀕臨債務違約潮　著名機構：政府恐愛莫能助

疫情扼殺需求，使企業現金流出現難題，債務違約率恐將上升。著名機構太平洋投資管理(Pimco)指出，債務違約趨勢可能已開始，愈來愈多的亞洲公司因財務壓力日益增加而延遲償付債券，也有愈來愈多的投資級公司落入「垃圾」評級。

彭博報道，Pimco亞太區投資組合管理聯席主管Robert Mead表示，政府和央行的巨額支出暫時讓大多數公司避開最嚴重的衝擊，但可能不會持續太久，因下一階段的政策將更具針對性、選擇性，槓桿過高或業務困難的公司將倒閉。

他稱，現在全球範圍內發生的違約數量還不算多，惟俗稱「垃圾債」的高收益債違約數量可能會達雙位數。而就各國的量化寬鬆(QE)計劃而言，政府購債行動有直接支持的味道，但這種措施最重要的是在有限時間內迅速完成，並明確表示央行是獨立的。

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