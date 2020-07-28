移民賣樓！業主付辣稅以655萬低市價沽麗城三房

中原黃志輝表示，疫情下部分業主減價離場。荃灣麗城花園2期4座中層F室，實用面積572方呎，三房間隔，原業主準備移民，故此願意平價賣樓。同類放盤叫價720萬港元起步，上址叫價680萬元，低市價至少6%，新近獲用家洽購，議價後最終以655萬元成交，呎價11,451元。

黃志輝指出，新買家為家庭客，見單位價錢吸引，快速拍板承接自用。原業主則於1990年以62萬元購入，之後多次內部轉讓予不同家族成員，對上一次轉讓於2019年2月，以670萬元轉讓，業權重新回到第一手業主，現沽出單位，涉及10%額外印花稅即約65.5萬元。單位由一手至今約30年間大幅升值約10倍。

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