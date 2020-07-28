惠譽：中資銀行潛在資本缺口持續 惟已趨穩定

國際評級機構惠譽表示，在疫情衝擊下，中國改善金融系統信貸效率的舉措將暫時受挫，但近年內地銀行可能由累積減值風險較高的信貸(低效信貸)而出現的資本缺口有所趨穩。

惠譽估計，去年底低效信貸餘額佔信貸總量餘額可能高達15至22%，而這對應金融系統9.5萬億到19.5萬億元人民幣資本缺口。該機構預期，今年信貸效率改善料將受到嚴重影響。疫情導致經濟增長放緩，以及應對疫情採取的抗疫措施需要提高信貸增速來支持，將令中國內地的信貸效率降至2015年以來最低。

該機構預計，中國金融系統的槓桿率於今年底將達到國內生產總值(GDP)的265%，但隨着經濟復甦，明年該指標應會趨穩，中資銀行業經營環境展望穩定，評級「bb+」。

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