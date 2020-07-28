【新盤追擊】都會綠洲豪宅St. George's Mansions

要數九龍區最尊貴的豪宅地段，非加多利山莫屬，位處何文田與九龍塘之間，山下是鬧市，但山上卻是另一個世界，綠樹林蔭，多年維持低密度發展，有「都會綠洲」之稱。想進駐加多利山並不容易，皆因山上不少物業都由嘉道理家族持有，多年堅持只租不賣。不過珍罕機會終於到來，新豪宅盤St. George's Mansions正式登場！

St. George's Mansions坐落在嘉道理道24A號，全盤分3座發展，提供175伙分層戶，主打三房及四房大單位，亦有兩房戶及五房戶提供，實用面積介乎764至3695方呎。

地盤前身是中華電力總辦事處，原有鐘樓是不少港人集體回憶，發展商保留下來，以保育連發展模式重建，令項目更添歷史意義。加多利山對上一個新盤Kadooria，有大單位以77元呎租租出，創同區新高，受追捧的程度可見一斑。

St. George's Mansions生活配套完善，最近的大型購物商場為新世紀廣場，如果想更多選擇，更可到就近又一城。樓盤另一大賣點就是位處名校集中地，單在山上便有拔萃男書院。至於官津學校方面，小學屬34校網，中學則屬九龍城區，都是家長趨之若騖。想知更多詳情即去片！

－－－－－－