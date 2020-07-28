地監局：上半年常見地產代理投訴上升

地產代理監管局梁永祥表示，在2020年上半年共接獲148宗有關代理投訴，較去年同期輕微減少6%。整體的投訴數字雖然有所改善，但最常見的投訴類別卻錄得升幅，當中有關「發出違規廣告」的投訴升幅最高，由去年的29宗按年上升至41宗。

他指出，受到新型冠狀病毒影響，上半年局方和業界均面對不少挑戰，如部分資格考試及紀律研訊因受疫情影響而被迫取消，而實體巡查的次數亦有所減少。

該局上半年在一手樓盤銷售處進行了227次巡查，巡查地產代理商舖403次，及檢視業界有否遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集的指引554次。

另方面，地監局加強網上巡查，期內抽查網上物業廣告403次，及抽查了227次不同網站，數字分別比去年同期增加33%及35%。巡查期間發現92宗違規個案，當中有61宗與「發出違規廣告」有關。

此外，2020年上半年該局共對95位持牌人採取行動或作出處分，合共撤銷了20個牌照及暫時吊銷7個牌照。

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