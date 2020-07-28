耀才證券澄清未授權「股票交流群組」推介股票

耀才重申，所有信息只會透過公司官網、社交媒體官方帳號，以及旗下兩大手機應用程式耀才證券(豆豆及寶寶)發布，而唯一認可的通訊軟件WhatsApp電話只供客戶作存款通知之用。

事實上，不時有詐騙分子偽裝成投資大師，甚至冒認他人，在各大財金機構的社交平台招攬「生意」，騙取投資者信任，以「畀貼士」為名，協助莊家「散貨」為實，慫恿散戶在高位買入細價垃圾股。若投資者誤信「流料」，真金白銀買入後，騙徒們就「派貨」圖利並逃之夭夭，散戶損失慘重無從追究。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626