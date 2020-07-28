耀才證券澄清未授權「股票交流群組」推介股票
2020年07月28日 15:19
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股市交投暢旺，有不法分子趁機行騙！本地券商耀才證券(01428)發聲明，發現有騙徒訛稱耀才職員，在社交平台透過虛假「股票交流群組」招搖撞騙，該行強調從未授權任何人士作出推廣，投資者有任何疑問可致電公司查詢。
耀才重申，所有信息只會透過公司官網、社交媒體官方帳號，以及旗下兩大手機應用程式耀才證券(豆豆及寶寶)發布，而唯一認可的通訊軟件WhatsApp電話只供客戶作存款通知之用。
事實上，不時有詐騙分子偽裝成投資大師，甚至冒認他人，在各大財金機構的社交平台招攬「生意」，騙取投資者信任，以「畀貼士」為名，協助莊家「散貨」為實，慫恿散戶在高位買入細價垃圾股。若投資者誤信「流料」，真金白銀買入後，騙徒們就「派貨」圖利並逃之夭夭，散戶損失慘重無從追究。
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