社會及經濟空前危機　全球近700萬兒童消瘦瀕危

外國傳媒報道，聯合國兒童基金會周二(28日)表示，疫情帶來了空前社會與經濟危機，會導致近700萬兒童因營養不良而虛弱消瘦，飢餓的後果將導致死亡人數超過疫情本身。

報告指出，今年會增加670萬名因營養不良而消瘦的5歲以下兒童。消瘦是指人體嚴重營養不良時會流失肌肉和脂肪，兒童會因此變得虛弱。

一旦如此，將等於國際間在過去至少20年，因打擊飢餓所取得的成果付諸東流。2019年全球估計有4,700萬名兒童過瘦且虛弱，不僅讓他們瀕臨死亡，更會影響未來發展、成長與學習。

聯合國警告，若不立即採取行動，今年消瘦瀕危的兒童人數將高達5,400萬，為2000年以來所未見。研究發現，因疫情衝擊而消瘦的兒童，多達近80%居住在撒哈拉沙漠以南的非洲與南亞。整體而言，在中低收入國家的幼童消瘦比例恐增加14%，相當於一個月會多1萬名兒童死亡。

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