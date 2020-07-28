【旅業蕭條】日本將推「工作度假」　冀打救旅遊業

外媒報道，日本政府舉行「旅遊戰略實行推進會議」後，確認了推廣在度假地邊工作邊休假的Workation(工作度假)政策方針，冀讓工作方式多元化，藉此協助旅遊業經營。

Workation即是指work(工作)加上vacation(休假)，在日本被定義為遠距工作的一種。

日本各旅遊地受到疫情重創，政府希望在旅遊業正式恢復到原來水平前，透過推動上述措施給予協助。該會議主席的內閣官房長官菅義偉說，希望能推廣這種作為新的旅行與工作方式的形態，同時政府亦可協助住宿設施建無線網絡。

受疫情影響，日本境內外國旅客人次銳減，會議中亦放眼疫情平息後，持續宣傳推動外國旅遊客造訪，方案包括吸引海外富裕人士前來住宿高級酒店、進一步充實外文導覽設施等。

由於日本境內感染個案仍高企，防疫政策亦十分重要。菅義偉稱，振興國內旅遊「Go To Travel」優惠方案，將遵循兼顧防疫對策與恢復經濟活動的基本方針，希望民眾善用這項方案。

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