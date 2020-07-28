全球經貿戰：中英關係惡化令風險投資者面臨困境

財經媒體彭博報道，英國與中國關係惡化正給風投公司蒙上陰影，風險投資家稱，未來會進一步實施何種限制措施尚不明確，這使他們陷入困境。

由於在甚麼對國家安全構成技術重要性的問題上缺乏定義，風險投資家表示，對英國的投資面臨着更嚴格的審查，而且交易正在枯竭。據國際貿易部，中國內地和香港是英國項目的第5大外商直接投資來源。

國際級醫護企業BTG Plc前行政總裁Ian Harvey對於制定安全和非安全技術界定標準持質疑態度。他說：「你無法界定技術，很難定義邊界。」

總部位於英國劍橋的風險投資公司ET Capital聯合創辦人Mart Rigby表示，對於關鍵技術的定義範疇如果擴大，將會引發擔憂。該公司管理着一隻由中國投資者單獨支持的基金。他透露，他在投資任何活躍在網絡安全、電訊等行業的公司都會三思而行。「由於當前的局勢，我們不知道政府的態度會如何。」

總部位於上海的清潔能源數據公司Dipole Tech的業務發展主管Julian Godding表示，英國公司也正在更密切地審視潛在合作業務中的中方夥伴。「現在更首要的是了解對方公司的由來、支持背景、投資人是誰以及地理位置如何等等，而這種形式我認為在5年前並不是這麼重要。」

同樣，大學也已經成為對中國投資風險更加敏感的領域，位於劍橋的St John’s Innovation Centre的董事總經理David Gill如是說。這個機構為80個小型高增長公司提供顧問服務，其中許多都以劍橋大學為根基，將技術進行商業化。

中國方面，情緒可能在發生變化。Gill表示，過去7周，他合作的公司無一報告與中國公司開展任何業務，儘管疫情管控措施放鬆後國際交易的步伐迅速加快。

無論英國政府對於與中國的關係打算如何，Gill表示如果中國選擇冷對英國，那麼所有交易都可能崩潰。「如果他們決定認為英國不再是朋友之一，他們就會停止來往，那些正在談判的合同就付諸東流了。」

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