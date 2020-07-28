【財經直播】港股二萬五關止步？

隔晚美股做好，帶動港股周二(28日)高開339點見24,942點，不過已是全日高位，之後升勢回順，唔通二萬五關短期難衝破？在市場憧憬美國展開新一輪經濟刺激措施下，港股可否受惠？

金價連升六日後，今早再創新高，之後突然升勢不保，觸發金礦股急插，金價這輪升浪完末？金股值唔值得低吸？

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