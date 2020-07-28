【財經直播】港股二萬五關止步？
2020年07月28日 16:10
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隔晚美股做好，帶動港股周二(28日)高開339點見24,942點，不過已是全日高位，之後升勢回順，唔通二萬五關短期難衝破？在市場憧憬美國展開新一輪經濟刺激措施下，港股可否受惠？
科網股繼續係大市焦點，今日升市功臣非騰訊控股(00700)莫屬！公司計劃以56%溢價私有化在美國上市的搜狗，帶動股價一度升近半成！連帶其他科網股亦見追捧，科網股仲係「有買貴無買錯」？
「有人歡喜，有人愁」！有傳滙豐控股(00005)出售歐美業務以應對中美衝突升溫，拖累股價持續尋底，最壞情況會否失守海嘯價？
金價連升六日後，今早再創新高，之後突然升勢不保，觸發金礦股急插，金價這輪升浪完末？金股值唔值得低吸？
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