歐股個別發展　Dettol消毒劑母企利潔時績後受壓

美國新的經濟救助方案漸見眉目，惟歐股3大指數未全線沖喜，當中英股報6,127點，升23點或0.38%；德股報12,877點，升38點或0.3%；法股升4,924點，跌15點或0.31%。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾宣布了一項新的1萬億美元的經濟刺激方案，為與民主黨進行談判鋪平了道路。該提案的重點是讓學校和企業恢復正常運轉，失業救濟金將從每周600美元削減至200美元。

個股方面，消費品生產商利潔時(Reckitt Benckiser)周二(28日)公布了優於預期的季度業績，因為在新冠肺炎大流行期間的客戶購買了Lysol和Dettol消毒劑，以及Mucinex止咳糖漿，股價早市跌近1%。

Ubi Banca的股票在早段升逾8%，此前這家意大利銀行的主要股東表示將接受國內競爭對手Intesa Sanpaolo的收購要約。

巴黎機場集團股價下跌了4.8%，此前該機場營運商警告，疫情後業務復甦顯得緩慢。

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