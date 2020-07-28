【市後重點睇】金價創新高後急回　港匯轉強

美匯指數報93.93；離岸人民幣(CNH)企7.0089；港匯日內低見7.7516，現升上7.7504；美元兌日圓處105.58；歐元見1.1720；英鎊處1.2853。現貨金價見新高價1,981美元後回落，現報1,917美元。布油報43.59美元；紐油報41.59美元。道指期貨升8點。

●市後關注點

-21:00 美國5月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國7月消費者信心指數

●亞洲股市：日澳股先升後跌，韓股漲39點。

●新冠肺炎：

-英國次季餐飲住宿業收入暴跌87%。

-「完美風暴」衝擊，大型油企次季勢錄虧損。

-新加坡GIC年度實際回報率倒退至2.7%。

●【何去何從】中美劍拔弩張之際，傳滙豐擬出售歐美業務。

●【虛擬貨幣】比特幣飆一成突破11,000美元，創近年新高。

●【升勢難擋】現貨金1,981美元創新高，12月期金見2,000美元。

●中國經濟：

-惠譽確認中國「A+」評級，展望穩定。

-內地城投債淨融資創新高，隱性風險攀升。

-次季收復失地 深圳上半年GDP按年增0.1%。

-發改委要求做好2020年降成本重點工作。

●中國黃金協會：2020年上半年內地黃金生產及消費齊跌。

●【全球經貿戰】中國加快購買美國貨，惟未達貿協目標。

●港區國安法：

-日資投行大和擬轉戰內地，或再縮香港業務。

-甘冒再就業風險，銀行家揮別香港。

●美服裝零售商Tailored Brands或最早季內申請破產。

●AAPA：6月亞太區航企接待人次急降98%，現金快耗盡…

●馬來西亞6月出口增8.8%，貿易順差創新高。

●史上最大沽空機會？估中3月見底基金經理：美股恐史詩式崩潰。

●亞太區企業瀕臨債務違約潮，著名機構：政府恐愛莫能助。

●地監局：上半年常見地產代理投訴上升。

●新盤動向：御海灣加推55伙，本周五次輪銷售。

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