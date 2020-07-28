地監局研就代理打鬥追究聘用公司　行為不良需「罰停賽」

近日再次發展代理打鬥事件，地產代理監管局梁永祥表示，過往曾出現多次出現同類事件，局方亦有加強應對，如最近一次向發展商簽署約章，若有代理作出不良行為，相關代理公司需「罰停賽」。

地監局亦要求代理公司派駐場高級職員，並要提交到場代理名單，可惜仍然發生打鬥事件，強調代理干犯暴力行為，不單會被撤銷牌照，同時5年內將不獲發牌。

同時，以往代理發生打鬥後，僱主往往開除了事，局方認為並不足夠，因此會嚴格考慮追究聘用涉事代理的公司，研究僱主或領導人應否負上責任。

此外，地監局於上半年收到27宗有關境外物業投訴，較去年同期只有3宗明顯增加，但無證據顯示與移民潮有關，上半年佔24宗投訴牽涉內地一個商舖項目，涉嫌就租金回報率作出失實陳述，其他投訴個案涉及澳洲、泰國物業。

他又稱，由於受到疫情影響，今年初向持牌代理提供一筆過500元的援助，4月份再公布發放相等於兩年牌費的援助，相關發放工作大致完成，預計最後一批可於8月完成。

他續稱，該局未暫有計劃因應第三波疫情再作出津貼，由於局方自負盈虧，要考慮到財政狀況，若長期作出緩助會有財務壓力，亦不想因而向代理追加牌費。

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