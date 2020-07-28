【旅業蕭條】大酒店預警6個月虧損

集團表示，2020年上半年業績欠佳，主要是由於新型冠狀病毒爆發，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排。集團將在擬於2020年8月5日發布的中期業績中對此作詳細討論。除對營運業績的直接影響外，疫情亦已造成投資物業重估轉變，預計集團投資物業於2020年6月30日的評估價值將減少約3.65億元，而去年同期則增加1.02億元。

重估赤字主要源自香港、北京及紐約的半島商場以及香港的山頂凌霄閣。該等投資物業評估價值的減少，主要由於新型冠狀病毒對高端零售市場構成負面影響，以及訪港旅客人數大幅減少，導致山頂凌霄閣摩天台428的門票收入明顯下降。

另外，集團預期馬尼拉半島酒店及伊斯坦堡半島酒店的減值撥備分別約為9,300萬元及2.36億元(即集團應佔的50%減值撥備)，將載入集團截至2020年6月30日止6個月的綜合財務報告。

馬尼拉半島酒店的土地租約將於2026年屆滿。該酒店的估值下降，主要基於餘下租期相對較短，以及新型冠狀病毒疫情引致的嚴重經濟下滑。至於伊斯坦堡半島酒店，固定年期租約自2014年2月起計為期30年。由於施工工地出現不可預見的延誤，加上新型冠狀病毒爆發，導致施工工地暫時關閉，令酒店發展工程中斷。除酒店預期延至2022年開業外，區內地緣政治緊張局勢持續及當地貨幣大幅貶值，導致經濟環境欠缺明朗，伊斯坦堡半島酒店的未來經營表現可能亦會受到影響。考慮到前景尚未明朗，估值師認為調低伊斯坦堡半島酒店的估值4.72億元(集團應佔50%)，佔酒店完工時的成本約20%，是適當的做法。

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