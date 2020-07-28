美國或懲罰內銀！惠譽：影響視乎制裁範圍 料有過渡期

中美關係近期急轉直下，市場關注美國或出招懲罰中資銀行。惠譽評級大中華區銀行業評級主管及高級董事胡月明表示，內銀收入影響要視乎制裁範圍有多廣，但大部分中資銀行在美國本土業務不多。即使美國制裁內銀，預期銀行會有過渡期，以終止與較敏感客戶的商業往來，相信屆時監管機構會向銀行提供相應指引。

她又表示，現時評級未能反映美國制裁的因素。她並不預期中美關係惡化，會改變中國對中資銀行提供支持的意願，除非中國主權評級出現改變，內銀整體評級展望仍維持穩定。

在監管持續高壓之下，內銀利差空間明顯收窄。她認為，內地出現大規模調低利率可能性不高，因第2季經濟已錄明顯反彈，如果降低短期政策利率，將影響住房貸款需求，而當局仍高度防範房地產有關風險。

另外，相對海外監管機構要求海外銀行降低派息比例，她認為內銀盈利下降壓力較低，不預期內銀在派息方面有大變動。

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