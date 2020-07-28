永旺預計上半年虧損減少

集團之虧損減少約0.69億元，主要歸因於集團超級市場及小型專門店「Living PLAZA by AEON」業務之銷售表現比預期有所增長；集團旗下分店逐步引入深受顧客歡迎的AEON自家家居生活品牌專門店「HÓ MECÓ ORDY」及自家休閒內衣及家居服品牌專門店「iC innercasual」，增加自家品牌產品的銷售佔比，並提高整體毛利；於年初新型冠狀病毒疫情下，集團通過永旺集團全球採購渠道於世界各地的採購，從而改善截今年上半年之業績表現，以及集團中國業務的業績改善，店舖組合優化，新開店舖表現理想及網上銷售擴大。

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