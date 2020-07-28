攜程擬由納斯達克退市 傳正與潛在投資者商討

在美國上市的中資概念股擬退市！外媒引述消息報道，中國網上旅遊平台攜程(美股：TCOM)正在與潛在投資者商討，籌集資金從納斯達克退市，因為中美緊張局勢加劇，以及新冠肺炎疫情重挫其業務。攜程對此不予置評。

報道引述4名消息人士說，該公司目前市值達165億美元(約1,287億港元)，已與許多金融和戰略投資者進行接觸，包括私人股權公司和中國的科技公司在內，惟有關討論目前尚處於早期階段，可能會發生變化。

報道指，該公司基於美國監管機構的嚴格審查和更嚴格的審計要求，加上中美雙方的地緣政治局勢愈趨緊張，故計劃在美國退市，並轉向離中國較近的交易所。

事實上，今年1月已有消息傳出，攜程有意來港作第二上市。

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