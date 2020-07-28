大摩：科技巨企估值過高　令人想起科網泡沫

外國傳媒報道，摩根士丹利建議減持科技股，並警告目前的估值過高，令人想起2000年的科網泡沫。

事實上，美股自3月底大幅反彈，主要靠大型科技股推動。今年以來，包括微軟、亞馬遜、蘋果公司、Facebook、Google母公司Alphabet等皆創新高。

不過，大摩認為，該類股份估值已太高，並連續64.6個月跑贏大市，僅次於2000年科網泡沫爆破前的79.6個月紀錄。因此，大摩建議投資者分階段獲利，並警告有下跌風險，惟不會大幅崩潰，可在看到實質調整後重新入市，主因是股份仍受惠於市場轉換到雲端運算的熱潮，加上吸引現金的能力、低利率環境等，疫情導致人們在家工作更加速了科技趨勢。

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