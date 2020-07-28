澳博6個月轉蝕逾14億元　不派中期息

董事會不建議派發中期股息，2019年同期則每股派息8仙。

集團表示，上半年業績在疫情爆發下受到嚴重影響，當中，澳門娛樂場於2月份關閉了15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求，集團的博彩淨收益按年減少74.4%，期內中場賭枱博彩毛收益按年減少73.5%，貴賓博彩毛收益減少81.6%，角子機毛收益按年減少59.2%。

澳博佔澳門博彩收益之15%，當中包括佔中場賭枱博彩毛收益之22%及貴賓博彩毛收益之8.6%。集團旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益按年減少80.7%，經調整新葡京娛樂場應佔溢利按年減少141.4%(即由盈轉虧)，新葡京酒店的入住率按年減少75.9%，至僅18.9%，每日平均房租增加9.5%，至1,628元。

繼「上葡京」項目於2019年底竣工，集團已啟動與澳門政府對項目之檢驗及申請程序。待取得相關營運許可後，項目預期於2020年底開幕。

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