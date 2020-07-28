艾德韋宣：冀數碼化營銷及IP業務收入增至50%

艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀在電話會議上表示，冀雙方合作能加強數碼化營銷範疇、拓展品牌及知識產權(IP)營運。

上海雙創投資管理早前已入股艾德韋宣，持股14.42%。該中心代表鄒璐靜表示，公司看好艾德韋宣的發展潛力，未來將利用其在股權投資領域投資經驗以及資源，為艾德韋宣建議及引進優質的資源和投資專案，以拓展業務。

新冠肺炎疫情窒礙展銷活動，劉氏坦言，疫情對業務有一定影響，但上半年屬淡季，僅佔全年約三成。集團的數碼化策略，將營銷活動由實體轉移至網上。月內已為一奢華時尚品牌在上海舉辦大型活動，下月仍有與其他國際品牌的合作，對下半年業務充滿信心。

他又表示，去年數碼化營銷及IP業務收入佔比約30%，在疫情帶動下，今年將進一步加強相關業務，冀未來能逐步增至40到50%。

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