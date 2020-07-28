需求大減！國泰決定將1/3客機轉到香港以外地方
2020年07月28日 18:14
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國泰航空(00293)企業事務部表示，國泰航空及國泰港龍已將2020年7月份的整體客運運力調整為約7%，並擬於8月份僅運作最多10%的正常航班班次。有關計劃亦會因應政府防疫措施將進一步放寬或收緊而調整。
在謹慎營運及資產管理的考量下，集團決定在未來數月內將大約1/3的國泰航空及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。隨着集團持續檢視航空公司的客運運力，有關決定或會調整。計劃轉移到海外的客機分別屬於不同機隊，而轉移若干客機至香港以外地方的停留時間，預期會因資產保全及營運需求而各有不同。
目前，集團的航機均停泊於香港國際機場，大多數停泊於遠端機位、滑行道及其他可供停泊的運作區域。集團需要將未有運作的航機轉移至香港以外的地方，以遠離潮濕氣候，將轉移的首批航機會處於澳洲愛麗絲泉，並正商討使用其他地區的合適設施。
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