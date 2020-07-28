美前經濟顧問警告：將面臨較09年更糟糕局面

外國傳媒報道，曾效力美國前總統奧巴馬政府的前白宮經濟顧問Austan Goolsbee近日警告，如果疫情惡化，即無法迅速受控，可能會重演金融危機，無論11月誰當選總統，也恐面臨較2009年更糟糕的局面。

Goolsbee曾幫助奧巴馬政府渡過2008年大衰退時期，目前是芝加哥大學布斯商學院教授。根據他的研究，無論政府是否下令「封城」，消費者對病毒的恐懼和行為之間存在很強的關聯性，說明病毒決定了一切，如果人們擔心自己會被感染，會停止外出。

他認為，基於政治上考量，美國在不安全的情況下過早重啟部分經濟，也反映目前白宮高層的個性，就是刻意淡化疫情危險性。他擔心若繼續將疫情控制政治化，美國各州恢復情況將現分歧，會分裂成兩種經濟體的局面。

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