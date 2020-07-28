又關滙豐事？歐促銀行年內暫不派息或回購 英年底再檢討

財經媒體彭博報道，歐洲央行要求銀行將派息推遲到明年，以在新冠疫情肆虐之際保持自身的財務實力。

根據周二(28日)發布的公告，這家監管機構同時還要求銀行明年1月之前暫時不要回購股票，並「在可變薪酬方面採取一種極為溫和的姿態。」歐洲央行稱，將在第4季重新評估當前立場。

另外，英國央行表示，也將會在年底對國內大型銀行的派息和恢復股票回購計劃進行審核評估。在英國央行的敦促下，滙豐控股、巴克萊和L勞埃德等大型銀行已於今年早些時候暫時停止了派息。

兩家央行最初在3月份就已要求銀行暫不派息，以求在抗疫封鎖措施使經濟受到巨大衝擊的情況下保持自身的資本實力。雖然對於某些銀行及其投資者而言此舉會帶來頗多痛苦，但歐洲央行表示，這是其為獲取前所未有的應對危機資金而不得不作出的一種交換。

歐洲央行監事會主席Andrea Enria周二對記者說：「我們知道我們的這一決定會讓投資者感到不快，但是我們認為，這是當前形勢高度不確定的情況下必須採取的行動，讓銀行把資金集中到放貸和消化損失上，這一點非常重要。」

歐洲央行說，待重新評估當前立場時會綜合考慮經濟環境、金融系統穩定性以及銀行籌劃未來資本的能力。央行監事會說，一旦不確定性消退，銀行或許便可以恢復派息了，即便屆時其財務實力不及央行的總體要求，但只要他們能夠證明「自己的資本狀況中期內可持續便可。」

英國央行表示，其第4季的重新評估將會基於銀行當時和預期中的資本狀況，並將綜合考慮未來經濟發展的不確定性水平以及屆時的市場狀況和主流資本走勢。

彭博報道指出，自央行要求暫不派息後，包括法巴在內的一些銀行一直在四處游說，以期能夠恢復派息從而提振自身的股價。歷史性的交易反彈加上監管救助和廣泛政府貸款擔保使得多家銀行的收益得到了提振。瑞銀集團上周表示，到年底它或許可向股東返還更多的資本。

歐洲央行表示，暫停派息的要求可使大約300億歐元的資金留在銀行體系內用以消化損失並向受到疫情嚴重衝擊的企業提供貸款。它已要求銀行在自願基礎上儘量按照要求去做，只是央行監事會也說過，如果銀行不按要求去做，央行也可以採取「具有法律約束力的措施。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626