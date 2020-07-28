貴州茅台半年賺226億人幣增13%　公司警告4大風險

該公司指，主要指標保持雙位數增長，為完成全年目標奠定基礎，同時上半年完成基酒產量4.81萬噸。不過，未來業績可能面臨四大風險，包括宏觀經濟不確定性加大、疫情導致白酒消費需求短期下滑、生態環境保護壓力仍較大，以及知識產權保護風險。

值得一提的是，在北向資金連日撤離A股之下，外資恢復對白酒龍頭的流入態勢，其中周二(28日)淨買入貴州茅台約1.16億元。

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