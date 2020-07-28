新盤動向：帝御·金灣落實周六開售185伙

疫情惡化未有打擊發展商推盤信心。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御·金灣，落實本周六(8月1日)開售首輪185個單位，實用面積207至548方呎，間隔開放式至兩房不等，該批單位折實平均呎價約13,638港元。發展商將於本周四晚上八時截止接受認購登記。

開售首日將會分3組進行揀樓，包括員工組別，該組最多可賣8伙，而大手組別的買家最少要購買2伙，該組別最多可售出20伙。

資料顯示，該盤首張價單推出123伙，發展商形容為「抗疫價」，折實平均呎價13,578元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元。

早前加推第2號價單，提供62伙，實用面積269至487方呎，間隔一房至兩房不等，包括2伙連花園特色戶。若扣除最高折扣後，整批單位折實平均呎價約13,749元，售價介乎約395.8萬至686萬元，呎價約12,490至17,035元。

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